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Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Хасавюрте

СК в Дагестане возбудил дело после взрыва газа в доме в Хасавюрте
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Фото: РИА Новости/пресс-служба МЧС РФ
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По факту получения травм жителями после взрыва газа в многоэтажном доме в Хасавюрте заведено уголовное дело о небезопасных работах или услугах. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Республике Дагестан.

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В Telegram-канале ведомства уточняется, что признаки преступления соответствуют пп. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Максимальное наказание по ней составляет до шести лет лишения свободы.

Всего в результате происшествия пострадали пять человек.

Взрыв произошел в ночь на воскресенье на первом этаже многоэтажного дома на улице Датуева. Около 02:00 раздался хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате инцидента пострадала, в частности, трехлетняя девочка. Она и еще одна 23-летняя жительница дома были госпитализированы.

Пострадавшая при взрыве газа женщина находится на девятом месяце беременности, позже рассказали «Известиям» врачи Хасавюртовской центральной городской больницы. Погибших, по предварительным данным, нет.

Спасателям за короткое время удалось ликвидировать открытое горение на месте взрыва. После уточнялось, что взрыв в жилом доме прогремел в помещении магазина на цокольном этаже здания. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, люди часто жаловались на идущий из продуктового магазина запах газа.

Прокуратура Дагестана в связи с происшествием организовала проверку.

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