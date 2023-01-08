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Netflix продлил сериал «Уэнсдэй» на второй сезон

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Фото: Netflix
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Стриминговый сервис Netflix официально объявил о продлении сериала «Уэнсдэй» на второй сезон. Платформа выпустила короткий тизер продолжения на YouTube-канале 6 января.

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«Грядет больше страданий», — говорится в анонсе.

Сроки выхода следующего сезона не уточняются.

Как писало 6 января издание The Independent, продюсеры сериала уже находятся в поиске мест для съемок и сценаристов. При этом сообщалось, что фанаты «Уэнсдэй» опасаются возможного перехода проекта с Netflix на Amazon Prime Video в связи со слиянием кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer, которой принадлежит сериал, и Amazon.

В свою очередь, издание IndieWire тогда сообщило со ссылкой на источники, что Netflix и Metro-Goldwyn-Mayer достигли договоренностей о втором сезоне «Уэнсдэй» заранее.

27 декабря Netflix составил свой список самых популярных фильмов и сериалов 2022 года. Сериал «Уэнсдэй» занял второе место в рейтинге.

Кинокритик, обозреватель «Известий» Сергей Сычев 8 декабря назвал сериал Тима Бертона «Уэнсдэй» «в каком-то смысле идеальным». Он отметил, что это эскапизм в чистом виде, страшная сказка для тех, кто хочет убежать от повестки и личных проблем в мир, который любит и знает с детства. По его мнению, в работе прослеживается некий парадокс: сплошные садистские шутки, расчлененка, ночные кладбища и жуткая нечисть вкупе с безобидным подростковым детективом с примесью молодежной комедии.

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