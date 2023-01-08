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МЧС России обеспечивает безопасность ледовых переправ

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Сотрудники МЧС контролируют безопасность ледовых переправ, сообщили в ведомстве. Всего таких переправ в регионах 740. Выявлено уже более 100 несанкционированных мест выезда техники на лед, передает телеканал «Известия». Специалисты напоминают: передвижение по замерзшим водоемам опасно даже в морозы. Проверяется наличие предупреждающих знаков, проводятся беседы с любителями зимней рыбалки, им рассказывают о мерах предосторожности.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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