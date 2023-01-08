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В Германии назвали гиперзвуковые ракеты «Циркон» кошмаром для Запада

Frankfurter Rundschau: российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» являются кошмаром для Запада
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» вселяют страх в западных военных специалистов. Об этом написал 8 января журналист Ян-Фредерик Вендт в статье для издания Frankfurter Rundschau.

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Он отметил, что для западных стратегов «Цирконы» являются настоящим кошмаром.

«В отличие от других ракетных систем, снаряды всё еще могут управляться даже после того, как они были выпущены. Такое сочетание управляемости и скорости делает их практически неуязвимыми для зенитных систем», — описал автор действие российского оружия.

Он также отметил, что эксперты опасаются возобновления гонки вооружений.

До этого, 5 января, сообщалось, что российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Пермь» проекта 885М (шифр «Ясень-М») может быть передана Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ в 2026 году. АПЛ «Пермь» является первым штатным носителем подводной версии новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон».

4 января в статье в британской газеты Express назвали ужасающим решение о развертывании гиперзвуковых ракет «Циркон», принятое президентом России Владимиром Путиным, так как оно позволяет прорвать морскую оборону НАТО. Как отметил директор Института кризисных исследований Марк Алмонд, наличие подобного вооружения у России мешает Западу «зайти слишком далеко» в помощи Украине.

Ранее в тот день Путин отдал приказ отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Президент назвал это событие знаменательным и заявил, что оно позволит защитить Россию от потенциальных внешних угроз и будет способствовать обеспечению национальных интересов страны.

Министр обороны России Сергей Шойгу, принимавший участие в церемонии выхода фрегата на боевую службу, в свою очередь сообщил, что фрегат отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. По его словам, во время похода будут проведены учения с гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Он также рассказал, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» способны развивать скорость до 9 Махов и преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО.

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