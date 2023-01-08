В Германии назвали гиперзвуковые ракеты «Циркон» кошмаром для Запада

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» вселяют страх в западных военных специалистов. Об этом написал 8 января журналист Ян-Фредерик Вендт в статье для издания Frankfurter Rundschau.

Он отметил, что для западных стратегов «Цирконы» являются настоящим кошмаром.

«В отличие от других ракетных систем, снаряды всё еще могут управляться даже после того, как они были выпущены. Такое сочетание управляемости и скорости делает их практически неуязвимыми для зенитных систем», — описал автор действие российского оружия.

Он также отметил, что эксперты опасаются возобновления гонки вооружений.

До этого, 5 января, сообщалось, что российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Пермь» проекта 885М (шифр «Ясень-М») может быть передана Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ в 2026 году. АПЛ «Пермь» является первым штатным носителем подводной версии новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон».

4 января в статье в британской газеты Express назвали ужасающим решение о развертывании гиперзвуковых ракет «Циркон», принятое президентом России Владимиром Путиным, так как оно позволяет прорвать морскую оборону НАТО. Как отметил директор Института кризисных исследований Марк Алмонд, наличие подобного вооружения у России мешает Западу «зайти слишком далеко» в помощи Украине.

Ранее в тот день Путин отдал приказ отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Президент назвал это событие знаменательным и заявил, что оно позволит защитить Россию от потенциальных внешних угроз и будет способствовать обеспечению национальных интересов страны.

Министр обороны России Сергей Шойгу, принимавший участие в церемонии выхода фрегата на боевую службу, в свою очередь сообщил, что фрегат отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. По его словам, во время похода будут проведены учения с гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Он также рассказал, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» способны развивать скорость до 9 Махов и преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО.