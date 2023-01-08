Профессор из США заявил о нежелании Зеленского и Байдена признавать потери

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден не хотят признавать огромные потери и затраты своих государств, которые косвенно сказываются и на других странах. Об этом заявил 8 января американский экономист Ричард Вольф.

Он отметил, что избранный новый спикер палаты представителей США Кевин Маккарти уже заявил, что будет драться «столько, сколько потребуется».

«Зеленский и Байден говорят то же самое. Никто из них не признает огромных затрат и потерь, которые их борьба налагает на остальных. Все они просто обвиняют других», — написал Вольф в Twitter.

Ранее в этот день сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Вашингтон может значительно сократить помощь Киеву, если убедится в том, что продолжать поддерживать Украину — бесперспективно. Пушков также указал, что демократы, которые выступают за накачивание Киева оружием и деньгами, имеют «свои рычаги давления».

7 января спикер Маккарти огласил приоритеты работы палаты представителей конгресса, не упомянув поддержку Украины. Он отметил, что речь идет об обязательстве законодателей по обеспечению сильной экономики, безопасности и свободы внутри страны, подотчетности правительства. В связи с этим конгрессмены решили прекратить излишние траты Вашингтона.

Во время выступления он также сообщил, что планирует избавиться от расточительных расходов Вашингтона, а также от роста госдолга страны. Также, по его словам, конгресс будет добиваться снижения цен на продукты, топливо, жилье и автомобили для граждан страны.

Тогда же лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо написал, что после обновления палаты представителей в конгрессе США могут начаться масштабные расследования, в том числе и по поддержке Вашингтоном Киева.

6 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму $3 млрд. Представитель Белого дома отметила, что $225 млн из них будет потрачено на формирование долгосрочного потенциала и общей модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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