Реклама
Прямой эфир
Мир
Вучич допустил введение антироссийских санкций под жесткими угрозами Запада
Мир
В Германии назвали гиперзвуковые ракеты «Циркон» кошмаром для Запада
Общество
В Самарской области прошли первые похороны погибших в Макеевки солдат
Общество
Мишустин утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин
Мир
В «Укрэнерго» предупредили о возможных аварийных отключениях света
Армия
Российская артиллерия уничтожила украинскую технику под Кременной в ЛНР
Мир
На Украине сообщили о повреждении одной из ТЭС
Интернет
Илон Маск анонсировал обновление для Twitter с длинными постами
Мир
Половина опрошенных немцев сочла ошибкой решение Берлина поставить Киеву БМП Marder
Происшествия
Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов Старобешевской ТЭС в ДНР
Мир
В Германии предотвратили теракт с использованием отравляющих веществ
Общество
Вильфанд предупредил об аномальных морозах в некоторых областях РФ
Сюжет:

Профессор из США заявил о нежелании Зеленского и Байдена признавать потери

Профессор Вольф из США: Зеленский и Байден не признают огромных потерь и затрат
0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден не хотят признавать огромные потери и затраты своих государств, которые косвенно сказываются и на других странах. Об этом заявил 8 января американский экономист Ричард Вольф.

Вызвали на пакет: Белый дом выделит Украине $1,85 млрд
О чем еще просил Зеленский в Вашингтоне

Он отметил, что избранный новый спикер палаты представителей США Кевин Маккарти уже заявил, что будет драться «столько, сколько потребуется».

«Зеленский и Байден говорят то же самое. Никто из них не признает огромных затрат и потерь, которые их борьба налагает на остальных. Все они просто обвиняют других», — написал Вольф в Twitter.

Ранее в этот день сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Вашингтон может значительно сократить помощь Киеву, если убедится в том, что продолжать поддерживать Украину — бесперспективно. Пушков также указал, что демократы, которые выступают за накачивание Киева оружием и деньгами, имеют «свои рычаги давления».

7 января спикер Маккарти огласил приоритеты работы палаты представителей конгресса, не упомянув поддержку Украины. Он отметил, что речь идет об обязательстве законодателей по обеспечению сильной экономики, безопасности и свободы внутри страны, подотчетности правительства. В связи с этим конгрессмены решили прекратить излишние траты Вашингтона.

Во время выступления он также сообщил, что планирует избавиться от расточительных расходов Вашингтона, а также от роста госдолга страны. Также, по его словам, конгресс будет добиваться снижения цен на продукты, топливо, жилье и автомобили для граждан страны.

Тогда же лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо написал, что после обновления палаты представителей в конгрессе США могут начаться масштабные расследования, в том числе и по поддержке Вашингтоном Киева.

6 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму $3 млрд. Представитель Белого дома отметила, что $225 млн из них будет потрачено на формирование долгосрочного потенциала и общей модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023