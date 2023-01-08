Трансформаторная подстанция загорелась на территории аэропорта Шереметьево

Сотрудники экстренных служб в воскресенье, 8 января, проверяют информацию о возгорании трансформаторной подстанция на территории московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщил источник «Известий».

Предварительно, речь идет о идет о подстанции на стоянке. Официального подтверждения этой информации в настоящий момент нет.

29 декабря прокуратура начала проверку из-за возгорания пауэрбанка (портативного зарядного устройства) в самолете «Уральских авиалиний» в столичном аэропорту Домодедово.

Пауэрбанк одного из пассажиров загорелся в тот же день во время руления самолета, выполнявшего рейс U6–167 Москва – Калининград. В пресс-службе перевозчика сообщили, что произошел тепловой разгон устройства, в результате чего случилось возгорание.

Экипаж отреагировал максимально оперативно. Пассажиров воздушного судна эвакуировали. Никто не пострадал.