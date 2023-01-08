В Сочи в новогодние каникулы отдохнуло около 200 тыс. человек

Сочи за новогодние каникулы принял около 200 тыс. отдыхающих. Как сообщил 8 января мэр города Алексей Копайгородский, зимний сезон для курорта будет успешным.

«Новый отсчет запущен. Зимний сезон в целом обещает быть успешным. Сочи обладает надежной качественной туристической инфраструктурой», — написал Копайгородский в своем Telegram-канале.

Градоначальник анонсировал, что в конце летнего сезона в городе появятся единые инфоцентры, в которых можно будет узнать о туристических возможностях Сочи. Кроме того, власти продолжат развитие санаторно-курортной инфраструктуры.

Ранее, 31 декабря, Копайгородский отмечал, что в 2022 году в Сочи обновили максимальный за 100 лет показатель турпотока, приняв 7,2 млн гостей. Он отметил, что поток туристов увеличивается в течение последних 10 лет благодаря внедрению высоких стандартов высокого сезона и концепции «ВместеVСочи». Глава города добавил, что в 2023 году уровень сервиса будет повышаться, а сектор услуг станет заметно шире.

Ранее, 27 декабря, стало известно, что в новом году в Сочи из Уфы будет ходить двухэтажный поезд. Как сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, поезд Уфа – Имеретинский курорт будет следовать через Самару. Он будет включать шесть вагонов из Уфы и пять — из Самары.

Также в 2023 году планируется завершить разработку мастер-плана нового пассажирского терминала аэропорта Сочи, включая новый аэровокзальный комплекс. Терминал могут открыть к 2026 году, о чем 29 ноября сообщил директор по авиационной коммерции группы «Аэродинамика» Александр Никонов.