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В «Укрэнерго» предупредили о возможных аварийных отключениях света

«Укрэнерго»: на Украине возможны аварийные отключения электроэнергии
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sergei Chuzavkov
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Компания «Укрэнерго» в воскресенье, 8 января, сообщила об увеличении дефицита мощности в энергосистеме Украины из-за морозов, возможны аварийные отключения электроэнергии при превышении лимита потребления.

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«По состоянию на 11:00 (12:00 мск) 8 января устойчивая морозная погода способствует росту уровня потребления электроэнергии, а соответственно и уровня ее дефицита в энергосистеме по сравнению с более теплым прошлым воскресеньем. Для обеспечения баланса производство-потребление до областей доведены лимиты потребления», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что лимиты потребления действуют с 9:00 до 24:00. В случае их превышения будут применяться аварийные отключения света, предупредили в компании.

6 января издание Foreign Affairs высоко оценило эффективность ударов по объектам энергетики Украины и указало, что это обстоятельство не может не тревожить Запад. Благодаря выведению из строя электросетей Украины не могут работать системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также системы управления и сбора разведданных, пояснили в издании.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан страны готовиться к возобновлению аварийных отключений света на фоне приближающегося похолодания, которое увеличит дефицит в энергосистеме страны.

1 января глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал беспрецедентными повреждения энергоинфраструктуры Украины. Кудрицкий заявил, что в данный момент известно о повреждениях энергообъектов в Николаевской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Также глава «Укрэнерго» заявил о том, что удары по украинской инфраструктуре могут привести к блэкауту в стране.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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