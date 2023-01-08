Клишас предложил игнорирующим Конституцию политикам покинуть посты

Политики, которые призывают игнорировать Конституцию России и бороться с нарушением закона противозаконными методами, должны покинуть органы власти. Об этом 8 января заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Политики, которые призывают перестать «играть по правилам» и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны», — написал он в своем Telegram-канале.

Соответствующую реакцию сенатора вызвало заявление депутата Олега Морозова, который в своем посте в Telegram-канале заявил, что нужно продумать возможность лишения россиян гражданства, хотя это и противоречит российской Конституции.

Морозов указал, что властям страны нужно решить, необходимо ли «продолжать играть по правилам», и предложил ограничить в правах россиян, которые уехали из страны и критикуют специальную военную операцию РФ по защите Донбасса.

5 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что в Кремле не ведется никаких дискуссий на тему возможных наказаний для тех россиян, которые покинули страну и уехали работать за границу на фоне мобилизации. Также в Кремле не обсуждается и тема создания особых условий для возвращения россиян на родину, предложенная министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым.

До этого, 28 октября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что любой россиянин имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться, это гарантировано Конституцией России. Она также выразила уверенность в возвращении большинства уехавших из страны россиян.