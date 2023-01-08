Реклама
Прямой эфир
Общество
В ЛНР возбудили дело по статье о диверсии после взрыва на магистральном газопроводе
Туризм
В Сочи на новогодние каникулы отдохнули около 200 тыс. человек
Происшествия
Трансформаторная подстанция загорелась на территории аэропорта Шереметьево
Мир
Власти Харьковской области сообщили о повреждении промышленного объекта
Общество
Клишас предложил игнорирующим Конституцию политикам покинуть посты
Мир
НАТО отклонило запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
Мир
В Германии предотвратили теракт с использованием отравляющих веществ
Общество
Транспортная прокуратура начала проверку после ЧП с самолетом в аэропорту Перми
Происшествия
Старобешевская ТЭС в ДНР повреждена после удара украинских войск
Мир
Секретарь СНБО Данилов сообщил о «корейском сценарии» для Украины
Происшествия
В ЛНР назвали подрыв вероятной причиной аварии на магистральном газопроводе
Общество
Вильфанд предупредил об аномальных морозах в некоторых областях РФ

Клишас предложил игнорирующим Конституцию политикам покинуть посты

Клишас: политики, которые призывают игнорировать Конституцию, должны покинуть органы власти
0
Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политики, которые призывают игнорировать Конституцию России и бороться с нарушением закона противозаконными методами, должны покинуть органы власти. Об этом 8 января заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

День Конституции – 2022: история и традиции праздника
Хорошо ориентируется в основном законе лишь малая доля россиян

«Политики, которые призывают перестать «играть по правилам» и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны», — написал он в своем Telegram-канале.

Соответствующую реакцию сенатора вызвало заявление депутата Олега Морозова, который в своем посте в Telegram-канале заявил, что нужно продумать возможность лишения россиян гражданства, хотя это и противоречит российской Конституции.

Морозов указал, что властям страны нужно решить, необходимо ли «продолжать играть по правилам», и предложил ограничить в правах россиян, которые уехали из страны и критикуют специальную военную операцию РФ по защите Донбасса.

5 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что в Кремле не ведется никаких дискуссий на тему возможных наказаний для тех россиян, которые покинули страну и уехали работать за границу на фоне мобилизации. Также в Кремле не обсуждается и тема создания особых условий для возвращения россиян на родину, предложенная министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым.

До этого, 28 октября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что любой россиянин имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться, это гарантировано Конституцией России. Она также выразила уверенность в возвращении большинства уехавших из страны россиян.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023