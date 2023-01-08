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В Германии предотвратили теракт с использованием отравляющих веществ

В Германии задержали двух подозреваемых в подготовке теракта с использованием отравляющих веществ
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Фото: Соцсети
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В городе Кастроп-Рауксель на западе Германии задержали двух подозреваемых в подготовке теракта с использованием отравляющих веществ — цианида и рицина. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает Die Welt.

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Главный фигурант — 32-летний иранец. Утверждается, что он приобрел цианид и рицин с целью совершения исламистски мотивированного нападения. Другой задержанный мужчина, по предварительным данным, является его братом.

Район проведения операции был оцеплен, на месте работали правоохранительные органы, пожарные и спасательные службы.

В качестве консультантов на месте также находились сотрудники института имени Роберта Коха, занимающегося биомедицинскими исследованиями. В жилых помещениях иранца в Кастропе-Раукселе уже провели обыски. Химикаты поместили в голубые контейнеры и вынесли из помещений для дальнейшего изучения.

По данным газеты, полиция следила за иранцем на протяжении нескольких дней. Об угрозе немецкие власти предупредила спецслужба дружественной страны. О возможных целях готовившегося теракта пока не сообщается. В следственных органах сообщили, что доказательства уже собраны и оцениваются. Расследование ведет центральное управление по борьбе с терроризмом при генпрокуратуре Дюссельдорфа.

Накануне, 7 января, турецкая полиция задержала двоих предполагаемых членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), готовивших теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь. Подозреваемые оказались гражданами Узбекистана и Таджикистана. За несколько часов до наступления нового года 31 декабря они пытались скрыться от следивших за ними сотрудников правоохранительных органов в стамбульском районе Башакшехир. Однако полиция остановила автомобиль, прострелив колеса.

Ранее, 3 января, в Стамбуле задержали иностранца, который готовил нападения на туристов и туристические объекты Турции. Иностранец, предположительно, является членом ИГ. Отмечалось, что за несколько дней до задержания он разместил в социальных сетях видео, в котором «произвел пропаганду организации теракта против Турции, особенно в районах сосредоточения иностранных туристов и граждан». После этого его вычислили и задержали.

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