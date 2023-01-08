Две ТЭС в ДНР получили повреждения в результате обстрелов ВСУ Нового Света и Зугрэса

Старобешевская ТЭС в поселке Новый Свет и Зуевская ТЭС в Зугрэсе Донецкой Народной Республики (ДНР) повреждены в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 8 января, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В обоих случаях зафиксированы повреждения инфраструктуры станций. По предварительным данным СЦКК, в результате удара по Старобешевской ТЭС есть пострадавшие.

Так, в администрации Старобешевского района в беседе с ТАСС уточнили, что на месте происшествия ведется разбор завалов, под ними могут находиться как минимум два человека — работники станции.

Со свой стороны Виктория Жукова — мэр Харцызска, которому административно подчинен Зугрэс сообщила, что средства ПВО сбили две «Точки-У» над Зугрэсом, осколки упали в промзоне.

Более подробная информация об этих происшествиях уточняется.

Ранее в этот день сообщалось, что боевики ВФУ обстреляли город Зугрэс в ДНР из оперативно-тактического комплекса (ОТК) «Точка-У». Удар был нанесен в 7:00 мск. В сторону Зугрэса была выпущена одна ракета.

Накануне в СЦКК подсчитали, что в течение 7 января ВСУ выпустили 178 снарядов различного калибра по территории ДНР. За прошедшие судки о прилетах сообщали в Донецке, а также в поселениях Гольмовский, Горловка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Макеевка.

В результате ударов пострадали мирные жители и были разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

При этом днем 6 января по поручению президента России Владимира Путина вступил в силу режим прекращения огня, который действовал до 24:00 7 января. Такое решение было связано с празднованием Рождества на территории обеих стран.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российской стороны о перемирии. По его словам, оно являлось предлогом для усиления позиций РФ на линии фронта, однако именно украинские силовики продолжили обстрелы.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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