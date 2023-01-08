Прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва газа в жилом доме

Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи со взрывом газа, произошедшем в ночь на 8 января в жилом доме в городе Хасавюрте. Об этом сообщил журналистам в воскресенье помощник прокурора Хасавюрта Мурад Омаров.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования», — указал Омаров, подчеркнув, что результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.

На первом этаже многоэтажного дома на улице Датуева около 2:00 произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате инцидента пострадала в том числе трехлетняя девочка. Она и еще одна 23-летняя жительница дома были госпитализированы. Погибших, по предварительным данным, нет.

Позже стало известно, спасателям удалось ликвидировать открытое горение на месте взрыва. К работам были привлечены 28 человек и девять единиц техники. Также уточнялось, что взрыв в жилом доме прогремел в помещении магазина на цокольном этаже здания. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, люди часто жаловались на идущий из продуктового магазина запах газа.

Причины ЧП уточняются.