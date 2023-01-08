В Японии назвали «ужасным» положение зависимой от энергоресурсов России Европы

Из-за украинского кризиса Европа оказалась в «ужасном положении», так как десятилетиями полагалась на дешевые и стабильные поставки энергоресурсов из РФ. Об этом в воскресенье, 8 января, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в эфире телеканала NHK.

По словам политика, ситуация в области энергетики серьезно меняется во всем мире. Он указал на то, что с прошлого года наблюдается нехватка различных энергоресурсов. По словам Кисиды, такая ситуация влечет за собой изменение структуры производства.

«Европа десятилетиями думала о жизни и производстве, исходя из стабильных и дешевых поставок энергоресурсов из России. Однако конфликт на Украине коренным образом изменил картину будущего [Европы], ситуация стала ужасной», — сказал он.

Между тем японский премьер-министр отметил, что Токио сильно зависит от поставок с Ближнего Востока. В связи с этим Кисида подчеркнул, что Японии, в силу своих географических особенностей зависимой от импорта энергоресурсов, нужно использовать все имеющиеся возможности, в том числе возобновляемую и атомную энергетику.

1 января глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что европейские государства, которые стремятся добиться независимости от газа из РФ, ждет суровая зима.

До этого, 10 декабря, агентство Bloomberg писало, что приход холодной погоды из арктического региона станет вызовом для энергетической системы Европы, столкнувшейся с серьезной нагрузкой.

6 декабря агентство Bloomberg сообщило, что всего несколько градусов по Цельсию отделяют Европу от отключений электроэнергии. В случае наступления морозов последствием станет отключение электроэнергии в странах Евросоюза.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что к энергокризису в ЕС привела ошибочная политика в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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