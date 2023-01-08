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При взрыве газа в доме в Дагестане пострадала беременная женщина и ее дочь
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При взрыве газа в доме в Дагестане пострадала беременная женщина и ее дочь

Врач сообщил о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме в Дагестане беременной и ее дочери
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пострадавшая при взрыве газа в жилом доме в дагестанском Хасавюрте женщина находится на девятом месяце беременности. Об этом сообщили «Известиям» 8 января врачи Хасавюртовской центральной городской больницы.

Медики диагностировали у пострадавшей перелом обеих голеней и наложили гипс. У трехлетней дочери женщины зафиксированы сотрясение мозга и тупая травма живота, сообщил врач Мусам Магомедов.

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В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает. Они находятся в отделении травматологии в средней степени тяжести. Беременная женщина будет переведена в перинатальный центр, ее уже осмотрели профильные специалисты.

В свою очередь, глава региона Сергей Меликов сообщил, что власти Дагестана окажут необходимую помощь жильцам дома в Хасавюрте. В своем Telegram-канале он уточнил, что всем жильцам, которые были вынуждены срочно покинуть свои квартиры, было предложено временное размещение в местной гостинице.

Ранее в воскресенье источник «Известий» сообщил, что три человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Хасавюрте в Республике Дагестан.

На первом этаже многоэтажного дома на улице Датуева произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате инцидента пострадала в том числе трехлетняя девочка. Она и еще одна 23-летняя жительница дома были госпитализированы. Погибших, по предварительным данным, нет.

Позже стало известно, спасателям удалось ликвидировать открытое горение на месте взрыва. К работам были привлечены 28 человек и девять единиц техники. Также уточнялось, что взрыв в жилом доме прогремел в помещении магазина на цокольном этаже здания. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, люди часто жаловались на идущий из продуктового магазина запах газа.

Причины ЧП уточняются.

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