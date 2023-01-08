Движение на Кольцевой линии метро Москвы возобновилось в обычном режиме

Движение поездов на Кольцевой линии Московского метро возобновилось в обычном режиме. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

С 2 по 7 января поезда поочередно ходили только в одном направлении.

По словам заместителя мэра Москвы, главы городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, ограничения были нужны для того, чтобы обновить инфраструктуру подземки на каждом из путей.

«Благодаря обновлению мы уже с понедельника увеличим количество поездов в часы пик на одной из самых популярных линий. Для пассажиров сократится время ожидания составов на станции и появятся дополнительные места в часы пик», — отметил он.

В пресс-службе заверили, что новая система надежнее и удобнее старой. Отмечается, что благодаря обновлению уже 9 января будет увеличена частота движения поездов в час пик. Таким образом, вместо 34 пар будет идти 36, появится больше 2,5 тыс. дополнительных мест в каждую сторону.

30 декабря 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин провел техзапуск последнего участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) от «Каширской» до «Нижегородской». Он объявил о завершении строительства БКЛ и начале пусконаладочных работ.

Работы по строительству восточного участка БКЛ от «Каширской» до «Нижегородской» начались четыре года назад. Протяженность отрезка — 10,7 км. На данный момент на участке четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

13 декабря НИИ «Мостранспроект» выпустил новую перспективную карту Московского метрополитена и центральных диаметров до 2030 года. На карте появилось пять МЦД вместо нынешних двух. Так, D3 будет следовать от станции Зеленоград-Крюково до Ипподрома, D4 — от Железнодорожной до Апрелевки, а D5 — от Пушкино с разветвлением на Фрязино-пассажирскую и Щелково до станции Домодедово.