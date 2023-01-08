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СМИ сообщили о смерти 20 ведущих ученых-инженеров за месяц

SCMP: в Китае скончались двадцать ведущих ученых-инженеров после отмены антиковидных мер
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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Ведущие ученые-инженеры Китая стали умирать с беспрецедентной скоростью после отмены антиковидных мер в стране. Об этом 6 января написала газета South China Morning Post.

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В частности, в Инженерной академии Китая (CAE) менее чем за месяц скончались 20 ученых. По данным газеты, в среднем в год фиксируют 16 смертей среди работников указанной академии.

По слова одного из врачей в Пекине, члены академии обычно имеют привилегированный доступ к медицинскому обслуживанию, но в настоящее время для них нет свободных мест в больницах.

В середине декабря в Китае начался новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Он настиг страну практически сразу после того, как власти впервые почти за три года отказались от большинства серьезных ограничений по сдерживанию пандемии.

После этого ряд стран начали вводить обязательное тестирование на COVID-19 для пребывающих из КНР.

Так, с 5 января в Англии введено обязательное тестирование на коронавирус для прибывших из Китая. По информации The Times, премьер-министр государства Риши Сунак распорядился ввести тестирование из-за опасений, что Пекин может предоставлять «не полную картину о количестве растущей инфекции».

Как стало известно 30 декабря, Евросоюз также планирует в ближайшее время выработать общие правила для тех, кто перемещается между КНР и странами объединения. Общие правила должны будут регулировать порядок выезда в сторону Китая и возвращения из него.

28 декабря сообщалось, что власти США обязали прибывающих из Китая демонстрировать отрицательный тест на коронавирус с 5 января. Мера распространяется на всех пассажиров в возрасте от двух лет. Нововведение предполагает, что перед вылетом желающим посетить Соединенные Штаты необходимо предоставить отрицательный результат теста, который был сдан не ранее чем за двое суток до вылета.

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