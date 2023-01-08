Один человек погиб при пожаре в кафе в городе Нягань в Югре
Один человек погиб в результате крупного пожара в кафе «Двойная радость» в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Уточняется, что тело погибшего обнаружили во время тушения огня.
О пожаре в кафе в Югре стало известно ранее в этот день. В здании вспыхнула кровля. Сотрудники экстренных служб локализовали возгорание в 4:41 (2:41 мск), открытое горение было ликвидировано в 5:41 (3:41 мск) на площади 432 кв. м.
Отмечалось, что два человека эвакуировались самостоятельно из горящего строения.