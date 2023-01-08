Семь человек пострадали при возгорании вахтового автобуса под Томском
Семь человек пострадали в результате возгорания в салоне вахтового автобуса. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.
Инцидент произошел накануне днем в 20 км от села Усть-Тым Каргасокского района.
«По предварительной информации, возгорание началось в пассажирской части транспортного средства. Семь из девяти пассажиров автобуса получили телесные повреждения, им оказана медицинская помощь», — говорится в публикации ведомства в Telegram.
Отмечается, что автобус перевозил работников организации, занимающейся строительством автомобильных дорог и магистралей. По факту случившегося была организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда. Также прокуратура взяла под контроль расследование причин и обстоятельств возгорания.
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