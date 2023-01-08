Райс и Гейтс уверены, что Путин не допустит поражения России в конфликте на Украине

Россия будет всеми силами пытаться удержать контроль над территориями, которые стали частью страны в результате проведения спецоперации. Об этом заявили бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс в статье для The Washington Post от 7 января.

Они выразили уверенность в том, что президент России Владимир Путин не допустит потери новых территорий.

«Если он не сможет добиться военного успеха в этом году, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут плацдармами для возобновления наступления, чтобы установить контроль над остальной частью украинского побережья Черного моря, всем Донбассом, а затем двигаться на запад», — говорится в публикации.

В материале отмечается, Путин обладает достаточным терпением, поскольку с момента присоединения Крыма к РФ до начала спецоперации прошло восемь лет.

«Рассчитывайте на то, что Путин проявит терпение, чтобы добиться своего», — подчеркнули авторы публикации.

По мнению экс-госсекретаря США и бывшего главы Пентагона, Украина полностью зависит от западной поддержки, что не добавляет ей стабильности. Если Киев не продемонстрирует значительные успехи в ходе конфликта, союзники начнут активно подталкивать его к переговорам независимо от того, будут ли условия отвечать украинским интересам.

Как заявили экс-министры, такого расклада событий можно избежать только при условии активного сотрудничества. В связи с этим западным странам необходимо не только не ослаблять оказание военной помощи Киеву, но также укреплять его оборонно-наступательный потенциал.

Накануне офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Киев может начать терпеть поражение до того, как Запад поставит ему новое вооружение. Также, по его словам, сам процесс передачи оружия Киеву является сложным.

Тогда же сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что будет призывать союзников и партнеров Вашингтона к передаче Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО) и других вооружений.

Кроме того, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму $3 млрд. Представитель Белого дома отметила, что $225 млн из них будет потрачено на формирование долгосрочного потенциала и общей модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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