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Кадыров: из иностранной помощи Украине до окопов дойдет не более 15%

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Лишь небольшая часть материальной помощи Запада будет использована по назначению на Украине. Таким предположением в воскресенье, 8 января, поделился глава Чечни Рамзан Кадыров.

Деньгами и оружием: кто и как помогает Украине
Общие затраты Запада на поддержку Киева уже превысили €90 млрд

В своем Telegram-канале он заявил, что многочисленные финансы будут «разворованы» задолго до того, как пополнят оборонный бюджет страны, а в дело в лучшем случае пойдет около 15% от всей суммы.

Кадыров призвал не волноваться из-за иностранной помощи Киеву, так как вся эта кампания, по его словам, предназначена для отмывания денег в пользу украинских и западных чиновников.

Ранее, 6 января, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Киеву на сумму $3 млрд. Представитель Белого дома отметила, что $225 млн из них будет потрачено на формирование долгосрочного потенциала и общей модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В свою очередь, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 2 января провела первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в текущем году. Она пообещала продолжать оказывать мощную финансовую помощь Киеву и начать выплачивать в скором времени пакет поддержки в размере €18 млрд ежемесячными траншами.

До этого, 15 декабря, страны Евросоюза утвердили выделение кредитной помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд. Глава ЕК отметила, что по итогам 2022 года Киеву была предоставлена поддержка на сумму в €19,7 млрд, при этом шаги по финансированию страны будут продолжаться «так долго, как будет нужно».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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