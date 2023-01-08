Принцу Гарри запретили привозить Меган Маркл к умирающей Елизавете II

Король Великобритании Карл III запретил принцу Гарри брать свою супругу Меган Маркл в шотландский замок Балморал, где находилась умирающая королева Елизавета II. Об этом 7 января сообщила газета Daily Mail со ссылкой на отрывок из книги герцога Сассекского.

Как говорится в мемуарах принца Гарри, Карл III приказал ему не привозить Меган Маркл к умирающей королеве Елизавете II, сославшись на «бессмысленные и неуважительные» причины».

В ответ принц Гарри сказал своему отцу «никогда не говорить так о его жене». По данным Daily Mail, Карл III извинился перед ним.

Выход мемуаров принца Гарри «Запасной» запланирован на 10 января.

Ранее, 6 января газета The Telegraph со ссылкой на источники написала, что постоянные нападки британского принца Гарри на королевскую семью могли пагубно сказаться на здоровье покойной королевы Елизаветы II.

Королева Великобритании умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Ее похоронили 19 сентября в часовне Георга VI в Виндзоре рядом с супругом принцем Филиппом. Новым королем стал ее старший сын принц Чарльз, взявший имя Карл III.

28 сентября стало известно, что принц Гарри и его жена были понижены в ранге членов королевской семьи. На официальном сайте в разделе о членах семьи Гарри и Маркл опустились почти в самый конец списка.

До этого, 23 сентября, СМИ сообщили, что принц Гарри поссорился со своим отцом, королем Карлом III, и братом, принцем Уэльским Уильямом. Он был недоволен тем, что Маркл запретили присоединиться к королевской семье и проститься с королевой Елизаветой II после ее смерти в шотландском Балморале.

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование ныне покойной Елизаветы II.