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Появилось видео последствий взрыва газа в жилом доме в Хасавюрте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Взрыв в жилом доме в городе Хасавюрт в Республике Дагестан прогремел в помещении магазина на цокольном этаже здания. Об этом 8 января заявил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Отмечается, что люди часто жаловались на идущий из продуктового магазина запах газа. При этом продавщица говорила, что никакого газа в магазине нет. На представленных кадрах видно, что магазин фактически разворотило.

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Ранее в этот день в региональном ГУ МЧС сообщили, что открытое горение на месте взрыва в Хасавюрте ликвидировано. К работам были привлечены 28 человек и девять единиц техники.

О происшествии стало известно в ночь на 8 января. В результате инцидента пострадали несколько человек, в том числе трехлетняя девочка. Она и еще одна жительница дома были госпитализированы. По предварительным данным, никто не погиб.

Кроме того, взрывной волной перевернуло два припаркованных во дворе автомобиля.

Причины ЧП уточняются.

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