Врач рассказала о подготовке к зимним купаниям

Кандидат медицинских наук Екатерина Кашух 8 января дала советы, как подготовиться к купаниям в крещенскую ночь.

В беседе с RT она объяснила, что без должной подготовки даже кратковременное пребывание в холодной воде может привести к серьезным проблемам со здоровьем или к летальному исходу. Больше всего рискуют пациенты с заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Также при большинстве хронических болезней противопоказано опускаться в прорубь. Кроме того, не рекомендуется окунаться в холодную воду детям, беременным женщинам, а также пожилым людям. Так как для их организма крещенские купания являются чрезмерной нагрузкой.

Перед окунанием в прорубь необходима постепенная подготовка организма, отметила врач.

«Заблаговременно начните проводить в домашних условиях процедуры по закаливанию. Например, включите в свой график регулярные ритуалы по воздействию на организм холодом и постепенно увеличивайте их длительность. Это позволит минимизировать возможный вред от внезапного резкого переохлаждения в крещенскую ночь», — рассказала Кашух.

По ее словам, взрослые могут практиковать обливание водой температурой 8–12 градусов. При этом зону воздействия следует расширять постепенно: первые две недели после душа можно ополаскивать холодной водой только кисти рук и ступни, следующие две недели зону до локтей и коленей, и только после этого переходят к обливанию всего тела.

«За два часа до купания рекомендуется поесть. Непосредственно перед погружением в прорубь врач советует провести легкую разминку и убедиться, что значения артериального давления находятся в пределах нормы, а сразу после купания насухо вытереться полотенцем, надеть теплую одежду, зайти в помещение и выпить горячий чай», — отметила врач.

Как уточнила Кашух, употреблять перед или после купания алкогольные напитки, а также нырять в прорубь вниз головой категорически запрещается. Также не стоит окунаться в прорубь при любом недомогании или если с момента последнего ОРВИ прошло менее двух недель.

Также необходимо помнить, что купаться в крещенскую ночь можно только в специально оборудованных для этого общественных местах, где в случае необходимости будет оказана медицинская помощь.

Ранее, 25 декабря, специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что в случае обморожения ни в коем случае нельзя растирать или погружать травмированный участок тела в горячую воду. По его словам, идея растирать обмороженную часть тела ― миф. Более того, такое действие может, наоборот, еще сильнее травмировать кожу.