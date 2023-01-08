Реклама
Прямой эфир
Мир
Минобороны Украины не объявляло призыв женщин по мобилизации
Мир
Bloomberg заявило о сокращении сотрудников Twitter в Дублине и Сингапуре
Происшествия
Украинские войска с помощью РСЗО обстреляли Еленовку в ДНР
Армия
ВС РФ поразили военную часть ВСУ с помощью миномета «Тюльпан»
Мир
Молдавия заинтересовалась покупкой газа через общую платформу ЕС
Мир
В боях под Артемовском погиб известный украинский пауэрлифтер
Мир
Минимум 17 человек погибли в результате ДТП в Китае
Мир
На Украине сообщили о повреждении промышленного объекта в Краматорске
Происшествия
В Перми самолет застрял в сугробе при попытке взлета
Мир
Тысячи противников нового правительства Израиля провели акцию протеста
Происшествия
Семь человек пострадали при возгорании вахтового автобуса под Томском
Мир
Принцу Гарри запретили привозить Меган Маркл к умирающей Елизавете II

Врач рассказала о подготовке к зимним купаниям

Врач Кашух дала советы, как подготовиться к зимним купаниям
0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат медицинских наук Екатерина Кашух 8 января дала советы, как подготовиться к купаниям в крещенскую ночь.

Как подготовиться к крещенскому купанию
На что важно обратить внимание при подготовке к окунанию в прорубь и как убедиться, что это безопасно

В беседе с RT она объяснила, что без должной подготовки даже кратковременное пребывание в холодной воде может привести к серьезным проблемам со здоровьем или к летальному исходу. Больше всего рискуют пациенты с заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Также при большинстве хронических болезней противопоказано опускаться в прорубь. Кроме того, не рекомендуется окунаться в холодную воду детям, беременным женщинам, а также пожилым людям. Так как для их организма крещенские купания являются чрезмерной нагрузкой.

Перед окунанием в прорубь необходима постепенная подготовка организма, отметила врач.

«Заблаговременно начните проводить в домашних условиях процедуры по закаливанию. Например, включите в свой график регулярные ритуалы по воздействию на организм холодом и постепенно увеличивайте их длительность. Это позволит минимизировать возможный вред от внезапного резкого переохлаждения в крещенскую ночь», — рассказала Кашух.

По ее словам, взрослые могут практиковать обливание водой температурой 8–12 градусов. При этом зону воздействия следует расширять постепенно: первые две недели после душа можно ополаскивать холодной водой только кисти рук и ступни, следующие две недели зону до локтей и коленей, и только после этого переходят к обливанию всего тела.

«За два часа до купания рекомендуется поесть. Непосредственно перед погружением в прорубь врач советует провести легкую разминку и убедиться, что значения артериального давления находятся в пределах нормы, а сразу после купания насухо вытереться полотенцем, надеть теплую одежду, зайти в помещение и выпить горячий чай», — отметила врач.

Как уточнила Кашух, употреблять перед или после купания алкогольные напитки, а также нырять в прорубь вниз головой категорически запрещается. Также не стоит окунаться в прорубь при любом недомогании или если с момента последнего ОРВИ прошло менее двух недель.

Также необходимо помнить, что купаться в крещенскую ночь можно только в специально оборудованных для этого общественных местах, где в случае необходимости будет оказана медицинская помощь.

Ранее, 25 декабря, специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что в случае обморожения ни в коем случае нельзя растирать или погружать травмированный участок тела в горячую воду. По его словам, идея растирать обмороженную часть тела ― миф. Более того, такое действие может, наоборот, еще сильнее травмировать кожу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023