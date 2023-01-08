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Пушков высмеял заявление экс-госсекретаря Райс про ситуацию на Украине

Сенатор Пушков назвал заявление Кондолизы Райс о зависимости ВСУ от НАТО банальным
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Фото: Global Look Press/Airman 1st Class Cydney Lee
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Сенатор Алексей Пушков 7 января прокомментировал заявление бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс о зависимости Украины от западного оружия, техники и кредитов.

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«А что, для кого-то это тайна? Прямо Америку открыла. Это же очевидно всему миру. Украина даже не саттелит США, ее статус гораздо ниже, а зависимость абсолютна. Да, Райс не Генри Киссинджер и не Пэтрик Бьюкенен, свежие мысли не генерирует. Банальности — да», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Кондолиза Райс и экс-глава минобороны США Роберт Гейтс в статье для газеты The Washington Post выразили мнение, что военный потенциал и экономика Украины сейчас почти полностью зависят от Запада, в первую очередь от Вашингтона. Также они отметили нахождение под контролем России большей части минеральных богатств, промышленного потенциала и значительных сельскохозяйственных угодий.

Накануне офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Киев может начать терпеть поражение до того, как Запад поставит ему новое вооружение. Также, по его словам, сам процесс передачи оружия Киеву является сложным.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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