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В боях под Артемовском погиб известный украинский пауэрлифтер

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Фото: Соцсети
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Украинский пауэрлифтер Андрей Дмитриев погиб в боях под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом 5 января сообщила Федерация стронгменов Украины в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Мы будем помнить тебя, друг! В твою честь будет подниматься флаг на соревнованиях! Сочувствуем и скорбим вместе с близкими и родными», — говорится в опубликованном в соцсети заявлении.

Спортсмен получил ранение во время сражений в Донецкой области, оно стало для него смертельным.

Дмитриев неоднократно становился призером чемпионатов Украины, был мастером спорта по стронгмену и главой Сумской Федерации стрельбы Украины.

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