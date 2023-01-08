В боях под Артемовском погиб известный украинский пауэрлифтер

Украинский пауэрлифтер Андрей Дмитриев погиб в боях под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом 5 января сообщила Федерация стронгменов Украины в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Мы будем помнить тебя, друг! В твою честь будет подниматься флаг на соревнованиях! Сочувствуем и скорбим вместе с близкими и родными», — говорится в опубликованном в соцсети заявлении.

Спортсмен получил ранение во время сражений в Донецкой области, оно стало для него смертельным.

Дмитриев неоднократно становился призером чемпионатов Украины, был мастером спорта по стронгмену и главой Сумской Федерации стрельбы Украины.