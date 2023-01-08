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США и Южная Корея договорились о совместных авиаразработках

FAA: США и Южная Корея заключили соглашение о совместной разработке перспективных самолетов
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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США и Южная Корея планируют объединить усилия для разработки и внедрения в эксплуатацию перспективных гражданских самолетов. Об этом в субботу, 7 января, сообщило Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

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«Мы заключили соглашение о сотрудничестве с Управлением гражданской авиации Кореи по разработке самолетов и безопасных полетов в рамках усовершенствованной системы воздушной мобильности», — говорится в публикации ведомства в Twitter.

Соглашение предполагает двусторонний обмен информацией о новейших разработках, а также совместные усилия по безопасной реализации таких проектов. Помимо Южной Кореи, партнерами FAA являются соответствующие организации в Японии, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее, 3 января, в офисе президента Южной Кореи Юн Сок Ёля подтвердили, что Сеул и Вашингтон «ведут переговоры об обмене информацией, совместном планировании и последующих совместных планах реализации в отношении эксплуатации ядерных активов США в ответ на ядерное оружие КНДР».

14 декабря агентство Yonhap сообщило, что подразделение американских космических сил было открыто на авиабазе Осан в Пхенчхане. Оно послужит улучшению координации в сфере безопасности между США и Южной Кореей, а также будет помогать противостоять угрозам КНДР и Китая.

6 декабря Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского минобороны сообщило, что Госдепартамент США поддержал потенциальную передачу Южной Корее вертолетов CH-47F Chinook и различного оборудования на сумму $1,5 млрд по межправительственным контрактам. Ожидается, что данный шаг позволит укрепить оборону республики, а также будет способствовать достижению целей США в сфере международных отношений.

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