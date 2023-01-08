Автоэксперт дал рекомендации по обжалованию штрафов зимой

Штраф за пересечение сплошной линии разметки проще всего оспорить в холодное время года. Об этом 8 января рассказал в интервью радио Sputnik член Общественной палаты РФ, вице-председатель межрегиональной общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.

«Камера не может зафиксировать нарушение, если разметка покрыта снегом. <...> Если штраф все-таки назначен, то у автомобилиста есть достаточно большой шанс оспорить его <...>, если есть запись видеорегистратора, которая показывает, что увидеть разметку было невозможно», — пояснил он.

Впрочем, добавил Холодов, такой совет будет полезен лишь в том случае, когда единственная ошибка водителя состояла в пересечении сплошной. Как правило, обозначения на дороге просто дублирует прочие указания, которые необходимо соблюдать, а следовательно — нарушение требований разметки повлечет за собой более веские претензии с точки зрения ПДД.

«За выезд на встречную полосу там, где две и более полосы в каждую сторону, будут штрафовать — здесь всё очевидно, и разметка не нужна, <...> Полоса для общественного транспорта тоже выделена не только разметкой, но и знаками», — предупредил эксперт.

Ранее, 22 декабря, руководитель компании «Автоликбез» Дмитрий Славнов поддержал предложение Госдумы освободить автовладельцев от штрафов за несоблюдение разметки в сильные снегопады. Он также призвал не выписывать подобные штрафы до тех пор, пока дороги не приведут в порядок.

В этот день депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой объявить амнистию по штрафам за разметку из-за снегопадов. Он подчеркнул, что во многих регионах РФ фиксируются аномальные осадки, из-за чего у водителей возникают сложности с парковкой и разметкой.

Накануне адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что неправильное пересечение дорожной разметки во время непогоды и снежных заносов всё равно считается нарушением ПДД и влечет за собой штраф. По его словам, камеры фотовидеофиксации в любом случае контролируют ситуацию на дорогах. При этом наказание теоретически возможно оспорить, если на снимке видно, что разметка занесена снегом, подчеркнул юрист.