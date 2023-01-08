Эксперт напомнил о расширении порога изменения ОСАГО в обе стороны на 26%

Доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов 8 января рассказал об изменениях тарифов ОСАГО для легковых автомобилей.

В беседе с агентством «Прайм» он уточнил, что в сентябре 2022 года порог изменения тарифов ОСАГО для легковых автомобилей был расширен в обе стороны на 26%: от 1646 до 7535 рублей.

По его словам, основные изменения затронут водителей, которые регулярно попадают в ДТП. При этом и для опытных водителей, не попадающих в аварии, тариф повысится или как минимум останется таким же.

Как отметил Фиронов, регулятором на страховом рынке является Банк России, а стоимость запчастей и работ контролирует Российский союз автостраховщиков (РСА). Таким образом формируется взвешенная цена на ремонты после ДТП.

Эксперт подчеркнул, что даже если по ОСАГО покрывается только часть ремонта, в ней уже есть расчет стоимости ущерба, запчастей и работ.

Тарифы на розничные цены запчастей сдвинулись после ухода с российского рынка некоторых торговых партнеров, после чего появился параллельный импорт. В связи с этим РСА в настоящий момент корректирует каталог цен на запчасти, согласно которому будут рассчитываться цены тарифов на ОСАГО.

Фиронов считает, что эти 26% дают возможность для маневра региональным страховым компаниям и сети страховых брокеров, агентов, которые теперь могут проводить более гибкую тарифную политику. Поэтому самый большой рост тарифов на ОСАГО эксперт ожидает в Москве и Санкт-Петербурге.

Однако всё еще остается порядка 6 млн водителей, у которых нет полиса ОСАГО.

«Это большая армия людей, игнорирующая обязательства и правоотношения между государством и каждым гражданином. И этот конфликт интересов придется решать», — добавил специалист.

22 декабря глава РСА Евгений Уфимцев рассказал, что союз совместно с ГИБДД примет меры для того, чтобы с начала 2023 года водителей без ОСАГО на российских дорогах становилось как можно меньше. Уфимцев уточнил, что с первых месяцев 2023 года будет реализован запуск полномасштабной системы проверки наличия полисов ОСАГО с использованием камер.