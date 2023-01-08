На 49-м км МКАД произошло ДТП со стоящим автомобилем

На внешней стороне 49-го км МКАД произошло столкновение со стоящим автомобилем. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На внешней стороне 49-го км МКАД произошло столкновение со стоящим в четвертой полосе легковым автомобилем. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.

В связи с ДТП заняты две полосы из пяти. В ведомстве рекомендуют выбирать пути объезда.

Ранее в этот день на 32-м км МКАД произошла авария с участием легкого автомобиля. Согласно имеющимся данным, водитель машины не справился с управлением и допустил наезд на место проведения дорожных работ.