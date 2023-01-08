Реклама
Прямой эфир
Общество
Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Хасавюрте
Мир
Американский политик призвал перестать врать о происходящем на Украине
Происшествия
Здание автосервиса взорвалось в Тюмени
Мир
На Украине сообщили о повреждении промышленного объекта в Краматорске
Мир
ФРГ отказалась передавать Киеву танки Leopard в одностороннем порядке
Происшествия
Ребенок пострадал при взрыве газа в жилом доме в Дагестане
Мир
СМИ указали на преимущество РФ над НАТО в контексте кризиса на Украине
Общество
Кириенко пообещал выполнение всех задач спецоперации
Мир
Водитель не справился с управлением и попал в ДТП на МКАД
Мир
Умер олимпийский чемпион и бывший футболист ПСЖ Модест М'Бами
Мир
Украинские боевики ошибочно сбили свой истребитель МиГ-29
Мир
Bloomberg указало на активное стремление Китая к дедолларизации

Здание автосервиса взорвалось в Тюмени

0
Фото: МЧС России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрыв серьезно повредил здание автосервиса в Тюмени. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Прибывшими на место вызова пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано возгорание на площади 2 кв. м, проведены работы по разбору и проливке конструкций», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Газовая атака: взрыв сравнял с землей трехэтажное здание
Только по счастливой случайности при ЧП во Владикавказе никто не погиб

Отмечается, что на место происшествия были направлены 16 сотрудников МЧС, также были использованы четыре единицы техники.

По предварительным данным, причиной ЧП могла стать разгерметизация газобаллонного оборудования в одном из автомобилей. Помимо того, что само здание сервиса было практически разрушено, взрыв повредил остекление в пяти ближайших домах.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

Ранее в этот день стало известно о взрыве газа в многоэтажном доме в городе Хасавюрт республики Дагестан. По информации «Известий», инцидент произошел в пристройке, в которой располагалась однокомнатная квартира. Три человека получили травмы, среди них — малолетняя девочка.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023