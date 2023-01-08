Здание автосервиса взорвалось в Тюмени

Взрыв серьезно повредил здание автосервиса в Тюмени. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Прибывшими на место вызова пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано возгорание на площади 2 кв. м, проведены работы по разбору и проливке конструкций», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на место происшествия были направлены 16 сотрудников МЧС, также были использованы четыре единицы техники.

По предварительным данным, причиной ЧП могла стать разгерметизация газобаллонного оборудования в одном из автомобилей. Помимо того, что само здание сервиса было практически разрушено, взрыв повредил остекление в пяти ближайших домах.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

Ранее в этот день стало известно о взрыве газа в многоэтажном доме в городе Хасавюрт республики Дагестан. По информации «Известий», инцидент произошел в пристройке, в которой располагалась однокомнатная квартира. Три человека получили травмы, среди них — малолетняя девочка.