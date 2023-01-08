Пожар произошел на территории кафе в городе Нягань в Югре

Крупное возгорание произошло в кафе «Двойная радость» в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В здании вспыхнула кровля. Отмечается, что два человека эвакуировались самостоятельно из горящего строения.

В настоящий момент пожар локализован сотрудниками экстренных служб на площади 432 кв. м. На месте продолжают работу 45 человек, используется 14 единиц техники, в том числе от МЧС России — 33 человека и восемь единиц техники.

Накануне стало известно о пожаре в здании рынка в Тольятти. По предварительным данным, произошло короткое замыкание с последующим горением утеплителя кровли. Спасатели эвакуировали 38 посетителей и 46 работников, никто не пострадал.