В Сочи спрогнозировали заморозки до утра 8 января

Жителям Сочи пообещали заморозки до утра 8 января. Об этом 7 января сообщается на сайте администрации города.

«Ночью и утром 8 января на побережье Сочи ожидаются заморозки в воздухе до –2 градусов. На дорогах местами гололедица», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все службы переведены в усиленный режим работы.

Ранее, 5 января, в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за потенциального схода лавин в Сочи в период с 6 по 7 января. Сотрудники МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности и заранее планировать маршруты для прогулок и путешествий.

При этом 7 января стало известно, что сотрудника противолавинной службы засыпало снегом во время осмотра трасс в горах Сочи.

В этот же день курорт Красная Поляна принял решение о закрытии всех трасс на фоне высокого риска схода лавин.

Между тем 6 января сообщалось, что из-за обильных осадков в селе Каткова Щель в Лазаревском районе Сочи произошло обрушение моста.