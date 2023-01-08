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СМИ указали на преимущество РФ над НАТО в контексте кризиса на Украине

Al Mayadeen: анализ конфликта на Украине говорит о преимуществе России перед НАТО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Течение украинского конфликта позволяет судить о преимуществе России над странами НАТО. Об этом в четверг, 5 января, заявил обозреватель телеканала Al Mayadeen Хассан Нафаа.

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По его словам, на расстановку сил указывают три фактора: способность РФ противостоять западным санкциям, внушительный боевой потенциал страны, а также поддержка сплоченных международных организаций.

«У России есть стратегические союзы, на которые можно опираться, если что-то пойдет не так. Что же касается США, то возглавляемому ими альянсу, НАТО, грозит крах, особенно если военное противостояние затянется, а европейские страны не смогут найти альтернативу российским энергоносителям», — подытожил Нафаа.

Кроме того, как отметили 7 января бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейт, президент РФ Владимир Путин отличается настойчивостью и будет планомерно добиваться своих целей, даже если это будет долгий и тяжелый путь.

Ранее, 22 декабря, турецкий обозреватель Берджан Тутар отметил, что западные страны побоялись вступить в прямой конфликт с Россией, решив пожертвовать Украиной ради достижения своих собственных целей в отношении Москвы.

До этого, 5 декабря, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что действия Североатлантического альянса не должны привести к прямому столкновению с Россией, но при этом они должны надежно сдерживать ее. По словам канцлера, с этой целью Германия значительно усилила свое присутствие на восточном фланге НАТО, усилив возглавляемую Германией боевую группу НАТО в Литве, а также направив войска для пополнения боевых групп в Словакии.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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