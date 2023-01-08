Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 января

Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и до 23 градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион в воскресенье, 8 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –16 до –14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –23 градусов.

В Московской области днем ожидается от –19 до –14 градусов, ночью — до 26 градусов мороза, местами заморозки до –30 градусов.

Днем прогнозируется ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/c, ночью — юго-восточный ветер, его скорость составит 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 759–760 мм ртутного столба.

Ранее, 6 января, замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что резко ударившие по Москве морозы будут держаться еще несколько дней.

В этот же день синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что 7 и 8 января в столице ожидаются самые холодные ночи. Он также отметил, что потепление в городе ожидается только к середине месяца, тогда температура воздуха не будет опускаться ниже 10 градусов.