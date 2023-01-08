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Вильфанд сообщил об ослаблении морозов в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 8 января рассказал, что в Москве ожидается повышение температуры до минус 7–12 градусов днем 11 января.

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В беседе с ТАСС Вильфанд уточнил, что незначительное потепление можно ждать уже 10 января. В этот день ночью будет минус 17–19 градусов, а днем — минус 10–15 градусов.

«Уже в среду температура ночью будет 11–16 градусов мороза, а днем — 7–12 градусов мороза. Это уже явное повышение температуры и ослабление морозов, хотя такой температурный фон тоже ниже нормы, но на 5 градусов всего. Однако на фоне усиления ветра до 15 м/с еще не будет казаться, что температура ух, как повысилась», — сказал метеоролог.

13 января температура в столице повысится еще заметнее — до минус 7–12 градусов ночью и минус 5–10 градусов днем.

В пятницу, 14 января, придет к климатической норме. Ожидается ночью минус 4–9 градусов и днем минус 1–6 градусов.

По словам Вильфанда, потепление в Москве будет связано с тем, что антициклон, который принес холодную погоду, сместится. Вместо него придет циклон и теплые воздушные массы с Атлантики.

Накануне МЧС предупредило жителей Центрального федерального округа (ЦФО) о похолодании до минус 35 градусов в некоторых регионах.

В тот же день Вильфанд заявил, что из-за потенциально опасных погодных явлений в некоторых регионах было объявлено штормовое предупреждение. В частности, он упомянул о серьезном похолодании в Москве и Подмосковье, а также в Ярославской, Владимирской и Ивановской областях.

До этого, 5 января, Вильфанд объяснил, что необычная траектория движения воздушных масс является причиной аномально холодной погоды в России. Данное явление, называемое ультраполярным процессом, по его словам, должно продлиться не более пяти дней. Эксперт добавил, что в последние десятилетия случаи ультраполярного вторжения участились из-за глобального потепления.

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