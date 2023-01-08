В США признали готовность РФ выполнить все задачи спецоперации

Россия будет до последнего бороться за сохранение контроля в новых регионах. Такое мнение выразили бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейт в совместной статье The Washington Post от 7 января.

Они упомянули собственный опыт политического взаимодействия с президентом РФ Владимиром Путиным и подчеркнули, что он, вероятно, даже не будет рассматривать вариант с отступлением.

«Рассчитывайте на то, что Путин проявит терпение, чтобы добиться своего», — отметили авторы публикации.

Отмечается, что Украина на сегодняшний день полностью зависит от поддержки Запада, что также не добавляет ей стабильности. Если Киеву не удастся продемонстрировать значительные успехи в ходе конфликта, союзники начнут активно подталкивать его к переговорам вне зависимости от того, насколько условия будут отвечать украинским интересам.

Избежать такого сценария, по мнению экс-министров, возможно только при условии активного сотрудничества. Они заключили, что западным странам необходимо не только не ослаблять оказание военной помощи Киеву, но также укреплять его оборонно-наступательный потенциал пропорционально конкретным боевым задачам.

6 января сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что будет призывать союзников и партнеров Вашингтона к передаче Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО) и других вооружений.

Тогда же официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму $3 млрд. Представитель Белого дома отметила, что $225 млн из них будет потрачено на формирование долгосрочного потенциала и общей модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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