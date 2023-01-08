Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили собственный многоцелевой истребитель МиГ-29 ударом из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Оса». Об этом 7 января написал в своем Telegram-канале зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин.

В настоящий момент депутат работает в зоне специальной операции совместно с участниками оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад». По его словам, артиллеристы ВСУ расправились с истребителем самостоятельно, тогда как российская сторона «лишь немного приложила руку».

5 января сообщалось, что истребитель Воздушно-космических сил (ВКС) России сбил украинский самолет Су-24 в районе Красногоровки в ДНР.

30 декабря 2022 года Конашенков уведомил о том, что в ДНР Вооруженные силы (ВС) РФ сбили самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8 ВСУ. Он уточнил, что самолет был поражен в районе села Новоелизаветовка, а вертолеты — в районах населенных пунктов Дружковка и Яблоновка.

Спецоперация по защите Донбасса, которую Россия начала 24 февраля, продолжается. Такое решение президент РФ Владимир Путин принял на фоне обострившейся ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

С 2014 года Киев ведет военные действия против мирного населения, которое отказалось признавать итоги госпереворота.

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