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В Госдуме заявили об уничтожении обстреливавшей Донецк САУ

Депутат ГД Саблин сообщил об уничтожении «Ланцетом» САУ, обстреливавшей Донецк
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Самоходная артиллерийская установка (САУ), из которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали Донецк, была успешно ликвидирована с использованием дрона-камикадзе «Ланцет». Об этом в субботу, 7 января, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин.

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«Тем, кто омрачает мирным людям рождественскую радость, мы отвечаем жестко», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день стало известно, что украинские артиллеристы в пятый раз за сутки ударили по Донецку, несмотря на объявленный российской стороной временный режим прекращения огня на Рождество. В общей сложности было выпущено более 20 снарядов в направлении разных районов.

В результате одного из прилетов пострадала мирная жительница.

С начала действия режима тишины под удар попали и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) — Горловка, Макеевка, Гольмовский.

Распоряжение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня вступило в силу в 12:00 6 января и действовало до 24:00 7 января. Москва также призывала Киев к аналогичному шагу, чтобы дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество, однако предложение было отвергнуто.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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