Реклама
Прямой эфир
Спорт
Стало известно об уходе Нурмагомедова из ММА
Мир
Воздушную тревогу объявили в трех областях на востоке Украины
Общество
Началось восстановление поврежденного взрывом газопровода в ЛНР
Мир
Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье
Мир
Минимум 57 человек пострадали при столкновении поездов в Мехико
Мир
В Турции допустили использование Bayraktar против новых владельцев
Мир
Один человек погиб в результате стрельбы возле Аллеи славы в Голливуде
Общество
Синоптики предупредили жителей Центральной России о сильных морозах
Мир
В США предрекли НАТО печальное будущее после речи Зеленского
Мир
Маккарти не упомянул Украину в приоритетах работы палаты представителей
Общество
Подавший сигнал тревоги самолет успешно приземлился в Шереметьево
Мир
Число пострадавших при обрушении крыши отеля в Турции возросло до 32

Началось восстановление поврежденного взрывом газопровода в ЛНР

0
Фото: РИА Новости/Олеся Потапова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Луганской Народной Республике (ЛНР) начали восстановительные работы на магистральном газопроводе в городе Лутугино. Об этом вечером в субботу, 7 января, сообщила пресс-служба предприятия «Луганскгаз».

«Сотрудники управления магистральных газопроводов ГУП «Луганскгаз» уже приступили к восстановлению поврежденного газопровода в городе Лутугино», — говорится в Telegram-канале компании.

Ранее компания сообщала, что в ЛНР создан штаб по ликвидации последствий взрыва на магистральном газопроводе. Согласно сообщению компании «Луганскгаз», спецслужбы предпринимают необходимые меры для выяснения причины аварийной ситуации. На месте происшествия работают специалисты МЧС ЛНР.

Взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием произошел ранее в субботу. Отмечалось, что около 11 тыс. абонентов остались без газа.

При этом, по уточненным данным правительства ЛНР, от подачи природного газа временно отключено около 13 тыс. абонентов.

По данным районной администрации, более 20 социальных объектов в Лутугинском районе ЛНР остаются без газоснабжения. На месте инцидента работают аварийные бригады. Кроме того, установлен «контроль температурного режима в социальных объектах, оставшихся без газоснабжения».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023