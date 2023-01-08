Началось восстановление поврежденного взрывом газопровода в ЛНР

В Луганской Народной Республике (ЛНР) начали восстановительные работы на магистральном газопроводе в городе Лутугино. Об этом вечером в субботу, 7 января, сообщила пресс-служба предприятия «Луганскгаз».

«Сотрудники управления магистральных газопроводов ГУП «Луганскгаз» уже приступили к восстановлению поврежденного газопровода в городе Лутугино», — говорится в Telegram-канале компании.

Ранее компания сообщала, что в ЛНР создан штаб по ликвидации последствий взрыва на магистральном газопроводе. Согласно сообщению компании «Луганскгаз», спецслужбы предпринимают необходимые меры для выяснения причины аварийной ситуации. На месте происшествия работают специалисты МЧС ЛНР.

Взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием произошел ранее в субботу. Отмечалось, что около 11 тыс. абонентов остались без газа.

При этом, по уточненным данным правительства ЛНР, от подачи природного газа временно отключено около 13 тыс. абонентов.

По данным районной администрации, более 20 социальных объектов в Лутугинском районе ЛНР остаются без газоснабжения. На месте инцидента работают аварийные бригады. Кроме того, установлен «контроль температурного режима в социальных объектах, оставшихся без газоснабжения».