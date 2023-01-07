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Минимум 57 человек пострадали при столкновении поездов в Мехико

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Фото: соцсети
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При столкновении двух составов на 3-й линии метро столицы Мексики 7 января пострадали 57 человек. Соответствующие данные опубликовал в своем Twitter-аккаунте глава городского управления общественной безопасности Омар Гарсиа.

В результате инцидента пострадала как минимум одна несовершеннолетняя, речь идет о девушке в возрасте 16 лет.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь в разных медицинских учреждениях Мехико.

Как сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, один человек погиб.

«Я сожалею об аварии в метро Мехико. Мне сообщили, что, к сожалению, один человек погиб и несколько получили ранения. Мои соболезнования и солидарность», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Ранее, 7 декабря, более 150 человек пострадали при столкновении двух поездов в испанской Каталонии.

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