В Турции допустили использование Bayraktar против новых владельцев

Разработчики беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) могут контролировать использование своей продукции даже после того, как дроны будут проданы иностранным клиентам. Об этом рассказал глава турецкой компании Baykar Technology Сельчук Байрактар в эфире телеканала TV100.

В ходе интервью у него спросили, могут ли в теории другие государства использовать БПЛА против страны-поставщика данных образцов военной техники.

«Мы знаем, что это высокотехнологичные устройства, и мы сами оснащаем [беспилотники] программным обеспечением. Только те, кто разрабатывает эту технологию, могут доминировать над ПО», — объяснил Байрактар.

Впрочем, добавил бизнесмен, крепкие стратегические взаимоотношения Анкары с партнерами, которым она продает свои дроны, не дают повода опасаться такого развития событий.

Ранее, 8 августа, сообщалось, что турецкая авиастроительная компания Bayraktar построит на Украине завод по производству беспилотников.

Между тем 9 августа украинский посол в Турции Василий Боднар уточнил, что строительство завода займет несколько месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что завод по производству беспилотников на Украине подпадет под тему демилитаризации.