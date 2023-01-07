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В Турции допустили использование Bayraktar против новых владельцев

Глава Bayraktar: Турция способна применять БПЛА против их новых владельцев
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Paulius Peleckis
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Разработчики беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) могут контролировать использование своей продукции даже после того, как дроны будут проданы иностранным клиентам. Об этом рассказал глава турецкой компании Baykar Technology Сельчук Байрактар в эфире телеканала TV100.

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В ходе интервью у него спросили, могут ли в теории другие государства использовать БПЛА против страны-поставщика данных образцов военной техники.

«Мы знаем, что это высокотехнологичные устройства, и мы сами оснащаем [беспилотники] программным обеспечением. Только те, кто разрабатывает эту технологию, могут доминировать над ПО», — объяснил Байрактар.

Впрочем, добавил бизнесмен, крепкие стратегические взаимоотношения Анкары с партнерами, которым она продает свои дроны, не дают повода опасаться такого развития событий.

Ранее, 8 августа, сообщалось, что турецкая авиастроительная компания Bayraktar построит на Украине завод по производству беспилотников.

Между тем 9 августа украинский посол в Турции Василий Боднар уточнил, что строительство завода займет несколько месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что завод по производству беспилотников на Украине подпадет под тему демилитаризации.

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