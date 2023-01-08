Стало известно об уходе Нурмагомедова из ММА

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов решил полностью прекратить работу в индустрии смешанных единоборств (MMA). Об этом 7 января сообщило ТАСС со ссылкой на источники, близкие к спортсмену.

По информации источников агентства, Нурмагомедов больше не будет тренировать, а также не будет присутствовать с командой на сборах. Отмечается, что причина ухода бывшего чемпиона из индустрии связана с желанием проводить больше времени с семьей.

Эту информацию Нурмагомедов подтвердил в социальных сетях.

Российский спортсмен, обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов 1 июля был официально введен в Зал славы UFC.

В заявлении UFC говорилось, что Хабиб стал первым бойцом, пополнившим Зал славы в 2022 году.

С 18 августа 2021 года экс-чемпион входит в число акционеров UFC. В июле прошлого года Нурмагомедов стал лидером рейтинга самых успешных звезд России с доходами от $1,2 млн до $12,2 млн по версии Forbes.

19 марта 2021 года Нурмагомедов завершил спортивную карьеру официально. Свое решение он объяснил желанием больше времени проводить с семьей. На счету бойца 29 побед в UFC и ни одного поражения.