Желание президента Украины Владимира Зеленского увеличить поставки техники НАТО и вовлечь альянс в конфликт может обернуться для организации распадом. Об этом 7 января написал обозреватель Майкл Брендан Догерти в статье для National Review.

«Украинский кризис не только не поспособствовал укреплению альянса, но и даже наоборот — облачил проблемы внутри НАТО и изменил наше представление об организации», — считает журналист.

Как отметил Догерти, речь Зеленского в конгрессе США о том, что финансовая помощь Украине — это «не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность», направлена на увеличение поддержки киевского режима со стороны Вашингтона. При этом втягивание в украинский конфликт европейских стран влечет за собой увеличение издержек, а также обостряет разногласия между западными союзниками.

По словам обозревателя, риторика президента Франции Эммануэля Макрона, который всё чаще отмечает необходимость переговоров по безопасности с Россией под руководством Евросоюза без участия США, говорит о приближении раскола в НАТО.

Ранее в этот день сенатор Алексей Пушков заявил, что решение Макрона передать Украине боевые машины пехоты (БМП) AMX-10 RC может обернуться столкновением между Россией и НАТО. Также, по его мнению, решение французского лидера очень многое говорит о настроениях в европейских верхах и о степени их ожесточенности против РФ.

Накануне Вашингтон сообщил о новом пакете вооружений для Киева на $3 млрд, который включает в себя 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 138 машин HMMWV, а также буксируемые 105-миллиметровые гаубицы, десятки тысяч боеприпасов, амуницию, запчасти и др. Отмечалось, что в этой инициативе поучаствует и Германия, которая предоставит Украине системы ПВО Patriot и БМП Marder.

Также 4 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Франция поставит Киеву колесные танки AMX-10RC и бронированные машины Bastion. Тогда же сообщалось, что президент Эммануэль Макрон во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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