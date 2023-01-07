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В ЛНР назвали задачи по ликвидации последствий взрыва на газопроводе

«Луганскгаз»: спецслужбы выясняют причину взрыва на газопроводе в Лутугино в ЛНР
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Фото: ТАСС/Александр Река
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) создан штаб по ликвидации последствий взрыва на магистральном газопроводе. Об этом вечером в субботу, 7 января, сообщила пресс-служба предприятия «Луганскгаз».

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«Первоочередной задачей является восстановление подачи природного газа жителям Лутугинского района, центральной больницы и ряду социальных объектов», — заявила генеральный директор «Луганскгаза» Татьяна Богородько.

Также в компании отметили, что спецслужбы предпринимают необходимые меры для выяснения причины аварийной ситуации на газопроводе в Лутугино. На месте происшествия работают специалисты МЧС ЛНР.

Взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием произошел ранее в субботу. Отмечалось, что около 11 тыс. абонентов остались без газа.

При этом, по уточненным данным правительства ЛНР, от подачи природного газа временно отключено около 13 тыс. абонентов.

По данным районной администрации, более 20 социальных объектов в Лутугинском районе ЛНР остаются без газоснабжения. На месте инцидента работают аварийные бригады. Кроме того, установлен «контроль температурного режима в социальных объектах, оставшихся без газоснабжения».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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