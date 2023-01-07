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ВСУ вновь обстреляли Горловку

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в субботу, 7 января, вновь обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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По данным представительства, ВСУ открыли огонь в 19:10 (совпадает с мск). Удар был нанесен по Калининскому району. Украинские боевики выпустили три снаряда калибра 155 мм.

Ранее в этот день ВСУ нанесли удар по Горловке около 02:00 мск. Огонь велся из артиллерии натовского калибра 155 мм и 152 мм.

В частности, под огнем украинских военных оказался горловский жилой массив «Строитель». В результате там была ранена мирная жительница, повреждены жилые дома.

Позднее «Известия» показали последствия обстрела Горловки. На кадрах видны обрушения фасада жилого дома и выбитые из окон стекла.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января.

Москва также призвала Киев объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако украинская сторона отвергла предложение, продолжив обстрелы мирных кварталов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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