В Харбине начался международный фестиваль снежных и ледяных скульптур

От этого зрелища у зрителей захватывает дух. В Харбине начался ежегодный фестиваль льда и снега. Традиционно на шоу приезжают тысячи туристов со всего мира. На площадках десятки гигантских скульптур и инсталляций, передает телеканал «Известия». Общая площадь парка — 810 тыс. кв. м. Фигуры подсвечены разноцветными неоновыми огнями.

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