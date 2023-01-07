Заседание Совбеза ООН по Украине состоится 13 января

Совет Безопасности ООН проведет 13 января заседание по теме Украины, следует из программы мероприятий Совбеза на следующую неделю.

Совещание запланировано на 23:00 мск. Какие конкретные вопросы будут обсуждаться вокруг Украины, пока не указывается.

В конце декабря Украина заявила о желании провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что ООН могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого, а генсек организации Антониу Гутерриш — посредником к привлечению сторон к диалогу. Между тем Кулеба указал, что Россию на такой саммит можно приглашать «после проведения международного суда».

После этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не отвергает разрешения конфликта на Украине политическим путем, однако не на тех условиях, которые ей сейчас выдвигает Киев.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Глава государства пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров, но с учетом изменившихся реалий.

При этом Киев официально отказался от контактов с Москвой в начале октября 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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