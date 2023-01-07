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Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ

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Фото: commons.wikimedia.org/СТОЛИЧНЫЙ БЛАГОВЕСТНИК
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Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило 7 января украинское издание Lb.ua.

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«Владимир Зеленский указом № 898/2022 от 28 декабря 2022 приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП. Как часто бывает в таких случаях, указ не обнародуется официально, поскольку содержит персональную информацию», — пишет издание.

По его данным, указ коснулся митрополита Тульчинского и Браславского Ионафана, которого Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в госизмене.

«По имеющейся информации, он является владельцем российского паспорта. Также — викария Тульчинской епархии, епископа Ладыжинского Сергия, который является Ионафану очень близким человеком», — добавили в издании.

В декабре прошлого года стало известно, что СБУ заведено 50 уголовных дел против священников УПЦ.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти обыски очередным звеном в цепи военных действий Киева против русского православия.

Так, в ходе обысков на территории Киево-Печерской лавры в Киеве СБУ нашла пророссийскую литературу, поддерживающую «русский мир». После этого стало известно, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ.

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