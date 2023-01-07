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На Украине проверят использование госимущества в Киево-Печерской лавре

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Украинские власти организуют со следующей недели проверки по использованию религиозными организациями страны государственного имущества. Об этом заявил 7 января министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

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По его словам, в первую очередь проверка коснется Киево-Печерской лавры.

«На следующей неделе начнет работу межведомственная комиссия, чтобы изучить, каким образом религиозные организации используют государственную собственность, в первую очередь в [Киево-Печерской] лавре», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

В субботу глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, где ранее проходили богослужения канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Богослужение прошло в соответствии с решением Минкульта.

Тогда же стало известно, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры передали из ведения УПЦ в управление государству. Эти сооружения были переданы во временное управление УПЦ в 2016 году по соглашению, срок которого истек 31 декабря 2022 года.

В начале декабря Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав раскольнической ПЦУ.

Тогда же глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о том, что решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах против УПЦ не только попирает нормы права, но и говорит об утрате на Украине остатков здравого смысла.

В ноябре Служба безопасности Украины провела обыски в Киево-Печерской лавре. По данным журналистов, ведомство назвало свои действия мероприятиями по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине.

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