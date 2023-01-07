Три переправы в Астраханской области приостановили работу из-за непогоды

В Астраханской области три переправы — «Маячное», «Трудфронт» и «Главный банк» — приостановили работу из-за плохих погодных условий. Об этом в субботу, 7 января, пишет «Астрахань-24».

Отмечается, что приостановка работы связана с сильным перепадом температуры и шквалистым ветром, что представляет опасность для движения по водоему.

«Из-за того что идет сильный ветер, паромы не могут работать, потому что их может снести. Соответственно, существует угроза для людей и машин», — приводит издание слова главы паромной переправы в Икрянинском районе Антона Кочермина.

Он добавил, что паромы возобновят работу, когда стихнет ветер. Отмечается, что погода должна стабилизироваться к вечеру.

Как заявили власти региона, во всех запаромных селах есть необходимый запас продовольствия и медикаментов, медработники работают в штатном режиме, дежурят бригады врачей.